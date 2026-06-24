Este 24 de junio de 2026, las acciones de Mapfre (MAP) han arrancado la jornada en el IBEX 35 con un precio de 4.27 euros por unidad, registrando un volumen de negociación de 47,770 acciones. Esta cifra representa una disminución del 0.61% en comparación con el cierre del día anterior, lo que refleja las fluctuaciones del mercado en el sector de seguros en España.

En los últimos 10 días, Mapfre mostró un sesgo alcista: cinco subidas consecutivas, una corrección, dos nuevas alzas y dos caídas al cierre; balance positivo, aunque con pérdida de impulso.

La variación del Mapfre durante la última semana

La volatilidad económica de Mapfre en la última semana se sitúa en un 15.60%. En comparación, la volatilidad anual ha sido de 21.07%. Dado que 15.60 es menor que 21.07, podemos concluir que el comportamiento de Mapfre en esta última semana ha sido mucho más estable en relación a su volatilidad del último año.

Cotización histórica de Mapfre

Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,32 euros el y un mínimo de 3,55 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Mapfre?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 967.50M, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

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La historia de Mapfre

MAPFRE es una aseguradora global española con sede en Majadahonda (Madrid) y miembro del Ibex 35. Se dedica al seguro y al reaseguro y produce pólizas y servicios de asistencia, además de productos de ahorro e inversión a través de su gestora.

Su línea de negocio abarca Autos, Hogar, Salud, Vida, Empresas y Riesgos Globales (MAPFRE Global Risks), así como reaseguro (MAPFRE RE), con fuerte presencia en España y Latinoamérica. Fundada en 1933, opera en más de 40 países, cuenta con más de 30.000 empleados y su accionista de referencia es Fundación MAPFRE.