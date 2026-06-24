La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

Este miércoles, 24 de junio de 2026, en España, las acciones de Servicios de Gas Enagás (ENG)se negocian a 17,65 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 20.063. Esta cifra refleja una variación del -0,34% en comparación con el día pasado.

En los últimos diez días, Enagás S.A mostró un sesgo bajista: dos avances iniciales, tres caídas seguidas, repuntes puntuales y cierre con dos descensos, dejando balance negativo y presión vendedora.

Fuente: narrativas-es

La variación del Enagás durante la última semana

En la última semana, Enagás presentó una volatilidad del 9.00%, considerablemente menor que la volatilidad anual del 21.68%. Esto indica que, a corto plazo, su comportamiento es mucho más estable en comparación con el año anterior, lo que sugiere una reducción en las variaciones y una menor incertidumbre en sus resultados recientes.

Cotización histórica de Enagás S.A

Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 17,84 euros el y un mínimo de 13,36 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Enagás?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, tras deducir todos sus gastos, la ganancia final es de -299.31M, resultando en un fondo de inversión negativo.

La historia de Enagás

Enagás, con sede en Madrid, es una de las 35 compañías del Ibex 35. Se dedica al desarrollo, operación y mantenimiento de infraestructuras gasistas en España y en el exterior, especialmente gasoductos y terminales de GNL.

No produce gas ni electricidad: su línea de negocio es el transporte, la regasificación y la gestión del sistema gasista, junto con servicios asociados. Datos de interés: es el Gestor Técnico del Sistema en España, opera plantas como Barcelona, Cartagena y Huelva y participa en proyectos de gases renovables e hidrógeno (H2Med).