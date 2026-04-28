La crisis de vivienda en España ya no es un fenómeno puntual ni una tensión pasajera del mercado. El aumento sostenido de los precios, tanto en compra como en alquiler, se ha instalado como una preocupación transversal que afecta a jóvenes, familias y también a inversores. En ese escenario, algunas voces cuestionan el enfoque de fondo. Es el caso de Marc Vidal, quien en una intervención en radio COPE planteó una crítica directa: “España no tiene un problema de vivienda, lo que tiene es un problema crónico de planes de vivienda”. Según indica el economista catalán, la sensación de bloqueo es persistente: cada nuevo plan promete aliviar la situación, pero los resultados tardan en aparecer o directamente no llegan. Para Marc Vidal, el foco del problema no está donde suele colocarse. Su argumento es directo: no se trata únicamente de falta de viviendas, sino de la incapacidad de los distintos gobiernos para implementar estrategias eficaces a largo plazo. “Llevamos décadas haciendo planes de vivienda que no funcionan”, sostuvo en la misma intervención. El inversor insiste en que muchas medidas se quedan en la superficie. “Se actúa sobre los efectos, no sobre las causas”, afirmó, en referencia a políticas como los topes al alquiler o las ayudas directas, que, según su visión, no modifican la estructura del mercado. En ese sentido, su crítica se alinea con una percepción extendida entre analistas que ven en la política de vivienda en España un ciclo de iniciativas que se repiten sin resolver el núcleo del problema. Los datos recientes refuerzan parte de ese diagnóstico. El Banco de España ha advertido en distintos informes que existe un déficit de vivienda en zonas de alta demanda, especialmente en grandes ciudades. Según el organismo, la creación de nuevos hogares supera el ritmo de construcción, lo que genera una presión sostenida sobre los precios. Por su parte, el portal Idealista señala que el precio del alquiler en España ha alcanzado máximos históricos en varias capitales durante 2025 y 2026, con incrementos interanuales significativos en ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia. Esta evolución refuerza la idea de un mercado tensionado en el que la oferta disponible no logra absorber la demanda existente. Vidal resume esta situación con otra frase contundente: “No faltan planes, faltan resultados”. La afirmación conecta con la percepción de que el problema no es la ausencia de intervención, sino la efectividad de esa intervención. El concepto de problema estructural de vivienda implica que las soluciones deben actuar sobre las bases del sistema. En el caso español, esto incluye factores como la disponibilidad de suelo, los tiempos administrativos para aprobar proyectos y la seguridad jurídica para promotores e inversores. Organismos internacionales como la OCDE han recomendado a España aumentar la oferta de vivienda y simplificar los procesos urbanísticos. En sus informes, advierten que las restricciones en el desarrollo de nuevas construcciones limitan la capacidad del mercado para equilibrarse. En esa línea, Vidal sostiene que, sin cambios profundos, el resultado será siempre el mismo. “Si no se facilita que haya más vivienda, cualquier plan está condenado a repetir los mismos errores”, afirmó. La discusión, por tanto, no se limita a cuántas viviendas faltan, sino a cómo se construye un marco que permita que esas viviendas lleguen al mercado. Mientras el Gobierno continúa anunciando nuevas iniciativas y ampliaciones del parque público, el debate sigue abierto. La crisis de vivienda en España ya no admite respuestas parciales ni soluciones de corto plazo. Lo que está en juego es la capacidad de transformar un problema persistente en una política que, por primera vez en décadas, deje de ser un intento fallido.