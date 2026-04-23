Este jueves, 23 de abril de 2026, elEuro y rublo ruso cotiza a 87.5418 RUB en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra expresa una variación de -0,41%. En la última semana, la cotización del euro frente al rublo ruso ha experimentado una disminución del -2.08%, mientras que en el último año, la variación ha sido de -5.83%. Esto indica una tendencia a la baja en el valor del rublo en relación al euro en ambos períodos. La cotización del rublo ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor. Este aumento se ha mantenido durante seis días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. Este comportamiento indica que la confianza en la economía local podría estar mejorando, lo que podría atraer más inversiones y estabilizar aún más la moneda en el futuro. La volatilidad económica de la última semana del Euro y el rublo ruso, con un 4.15%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 13.79%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 99,8 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 87,5 RUB, según los últimos datos registrados.