Este viernes, 24 de abril de 2026, elEuro y rublo ruso cotiza a 88.6255 RUB en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra demuestra una variación de -0,03%. El tipo de cambio Euro–rublo ruso retrocedió -0.65% en la última semana y acumula -4.46% en el último año, reflejando una tendencia bajista. Hoy la cotización del rublo muestra una tendencia positiva, registrando un aumento en su valor en comparación con los días pasados. Este cambio favorable ha impulsado la confianza en la moneda, sugiriendo un posible fortalecimiento en el mercado. A pesar de la tendencia al alza, es importante monitorear factores externos que podrían influir en esta situación, ya que el clima económico global puede afectar la estabilidad y crecimiento del rublo en el futuro. La volatilidad económica de la última semana del Euro y el rublo ruso se sitúa en un 8.39%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, dado que su volatilidad anual ha sido del 13.79%. En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 99,8 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 87,9 RUB, según los últimos datos registrados.