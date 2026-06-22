Perseguirán a quienes ingresen o retiren dinero en efectivo sin justificar si no cumplen con este requisito

Pagar en efectivo es legal, pero hacerlo por encima de ciertos importes, no. La normativa fiscal vigente establece límites precisos al uso del dinero en metálico que muchos ciudadanos desconocen y que pueden derivar en sanciones automáticas de hasta el 25% del importe pagado, con responsabilidad solidaria para ambas partes de la transacción: quien paga y quien cobra.

Los controles no son nuevos, pero sí se han endurecido. Desde febrero de 2026, los bancos están obligados a reportar mensualmente a la Agencia Tributaria todos los cobros realizados mediante Bizum, tarjeta y otros medios electrónicos por autónomos y profesionales, sin ningún umbral mínimo.

En paralelo, las operaciones en efectivo superiores a 3.000 euros ya activan automáticamente una comunicación al fisco por parte de la entidad bancaria.

Las sanciones por movimientos irregulares de efectivo. Pexels

Cuáles son los límites exactos de dinero en efectivo impuesto por los bancos

La normativa distingue entre tres perfiles de pagador con límites diferentes:

Cuando interviene un empresario o profesional , el tope máximo para pagar en efectivo es de 1.000 euros por operación . Cualquier transacción igual o superior a esa cifra debe realizarse obligatoriamente mediante transferencia, tarjeta, Bizum u otro medio bancario trazable. Superar ese límite es una infracción administrativa grave.

Entre particulares sin actividad profesional , el límite sube hasta los 2.500 euros .

Para turistas o personas físicas sin domicilio fiscal en el país que no actúen como empresarios, el tope se eleva hasta los 10.000 euros, una excepción pensada para facilitar el turismo sin imponer restricciones equivalentes a las del mercado interno.

Lo que la normativa considera efectivo incluye billetes, monedas, cheques al portador y cualquier medio de pago anónimo. Quedan expresamente fuera de esta categoría las transferencias bancarias, los pagos con tarjeta y el Bizum vinculado a una cuenta identificable.

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Cuál será la sanción para todas las personas que superen el límite de dinero en efectivo

La sanción por superar los límites establecidos asciende al 25% del importe pagado en efectivo en la operación que incumpla la normativa. La responsabilidad es solidaria: tanto el pagador como el receptor pueden ser sancionados por igual, independientemente de quién haya propuesto el pago en metálico.

Un ejemplo concreto: si alguien paga en efectivo una reforma del hogar por valor de 2.000 euros, la multa total sería de 500 euros. Y tanto el cliente como el profesional que la aceptó podrían recibirla.

Existe una vía para quedar exento: si una de las partes denuncia la operación ante la Agencia Tributaria dentro de los tres meses siguientes al pago, facilitando el importe, la identidad de la otra parte y los detalles de la transacción, puede librarse de la sanción.

Sin embargo, si ambas partes denuncian al mismo tiempo, ninguna queda exenta. La infracción y la sanción prescriben a los cinco años desde el día siguiente al del incumplimiento.

El nuevo límite que se impondrá en 2027 para todos los países de Europa

La Unión Europea ultima la entrada en vigor de un tope común de 10.000 euros para pagos en efectivo aplicable en todos los estados miembros, previsto para 2027.

Sin embargo, ese límite es un máximo que cada país puede endurecer con su propia normativa. Los países con restricciones más estrictas, como las aquí vigentes, mantendrán sus propios umbrales, que en ningún caso podrán relajarse por encima del tope europeo.