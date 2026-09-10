Este jueves, 10 de septiembre de 2026, elEuro y rublo ruso cotiza a 98.675 RUB en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra demuestra una variación de -0,3%.

La cotización EUR/RUB retrocedió -1% en la última semana, pero en el último año acumula un avance de 6.92%, sugiriendo una tendencia alcista de fondo pese a la corrección reciente.

La variación del Euro y rublo ruso en los últimos días

La cotización del rublo ha mostrado una tendencia a la baja en los últimos días, con una caída constante que se ha reflejado en el mercado. En comparación con días pasados, esta disminución sugiere que la moneda enfrenta desafíos significativos.

Analizando esta tendencia, se puede inferir que factores externos y decisiones económicas están influyendo negativamente en la valoración del rublo. Esto podría generar inquietud entre los inversionistas y afectar la estabilidad económica del país.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y el rublo ruso, con un 7.28%, es menor que la volatilidad anual del 13.51%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y rublo ruso durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 101,1 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 82,4 RUB, según los últimos datos registrados.

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