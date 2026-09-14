Este lunes, 14 de septiembre de 2026, elEuro y rublo ruso cotiza a 96.815 RUB en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra muestra una variación de -0,74%.

En la última semana, la cotización EUR/RUB retrocedió -2.99%, mientras que en el último año acumula un alza de 7.05%, lo que sugiere una corrección reciente dentro de una tendencia anual positiva.

La variación del Euro y rublo ruso en los últimos días

Hoy, la cotización del rublo muestra una leve recuperación en comparación con los días anteriores, lo que indica que la tendencia es positiva. Este cambio sugiere un leve fortalecimiento de la moneda en medio de fluctuaciones recientes.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta tendencia podría ser transitoria y sujeta a cambios en función de factores económicos externos. Un análisis a más largo plazo permitirá comprender mejor la estabilidad del rublo en el mercado.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y rublo ruso, con un 8.93%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 13.58%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y rublo ruso durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 101,1 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 82,4 RUB, según los últimos datos registrados.

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