Este viernes, 1 de mayo de 2026, elEuro y rublo ruso cotiza a 88.019 RUB en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra expresa una variación de 0,1%. En el mercado EUR/RUB, la cotización se mantuvo estable en la última semana (0%) y retrocedió en el último año (-3.42%), indicando una leve tendencia bajista anual. La cotización del rublo hoy ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. En los últimos días, se ha notado un aumento en su valor, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda. Este incremento puede interpretarse como una reacción favorable a ciertos factores económicos recientes. A medida que el rublo gana valor, es posible que esto tenga repercusiones positivas en el comercio y la inversión en la región. La volatilidad económica de la última semana del Euro y el rublo ruso, que se sitúa en 4.66%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 13.49%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 99,8 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 87,7 RUB, según los últimos datos registrados.