Este lunes, 31 de agosto de 2026, elEuro y rublo ruso cotiza a 100.697 RUB en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra muestra una variación de 0,97%.

En el mercado del euro y el rublo ruso, la cotización registró un cambio semanal de 3.06% y una variación anual de 7.23%.

La variación del Euro y rublo ruso en los últimos días

Hoy, la cotización del rublo ha mostrado una tendencia positiva, continuando un repunte que se inició en días anteriores. Esta mejora en su valor refleja una mayor confianza en la economía local y ha impulsado un optimismo general en los mercados.

Por otro lado, a pesar de la reciente alza, es fundamental mantener cautela, ya que la volatilidad puede amenazar la estabilidad alcanzada. La tendencia actual sugiere que otros factores económicos podrían influir en el comportamiento futuro de la moneda.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y el rublo ruso, con un 15.06%, es mayor que la volatilidad anual del 13.54%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y rublo ruso durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 100,7 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 82,4 RUB, según los últimos datos registrados.

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