Este jueves, 27 de agosto de 2026, elEuro y rublo ruso cotiza a 99.48 RUB en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra muestra una variación de 1,2%.

La cotización del par EUR/RUB registró un cambio del 2.99% en la última semana y una variación del 6.03% en el último año.

La variación del Euro y rublo ruso en los últimos días

La cotización del rublo ha experimentado una tendencia positiva en los últimos días, evidenciada por un aumento constante en su valor. Este incremento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otros activos en comparación con los días anteriores.

Este comportamiento al alza podría estar influenciado por factores económicos favorables que generan confianza en los mercados. Sin embargo, es importante monitorizar cómo se desarrollan las próximas jornadas para evaluar la sostenibilidad de esta tendencia.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y el rublo ruso, que se sitúa en 12.53%, es menor que la volatilidad anual del 13.46%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y rublo ruso durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 99,8 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 82,4 RUB, según los últimos datos registrados.

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