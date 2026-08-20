Este jueves, 20 de agosto de 2026, elEuro y rublo ruso cotiza a 97.94 RUB en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra expresa una variación de -1,29%.

La cotización del euro frente al rublo ruso mostró una evolución alcista: subió un 0,47% en la última semana y acumula un avance del 5,92% en el último año.

La variación del Euro y rublo ruso en los últimos días

La cotización del rublo ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, con un aumento constante en su valor en el mercado. Esta mejora sugiere un renovado optimismo entre los inversionistas y una mayor confianza en la economía local.

Sin embargo, este incremento debe ser observado con cautela, ya que podría ser temporal y estar influenciado por factores externos. Es fundamental monitorear cómo evoluciona esta tendencia en los próximos días para evaluar su sostenibilidad.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y el rublo ruso ha sido del 15.41%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 13.38%, indicando que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y rublo ruso durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 99,8 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 82,4 RUB, según los últimos datos registrados.