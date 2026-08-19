Este miércoles, 19 de agosto de 2026, elEuro y rublo ruso cotiza a 98.729 RUB en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra muestra una variación de 0,33%.

En el mercado entre el Euro y el rublo ruso, la cotización registró un cambio del 3,09% en la última semana y una variación del 6,38% en el último año, reflejando una dinámica de precios relevante en ambos periodos.

La variación del Euro y rublo ruso en los últimos días

La cotización de la moneda rublo hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, ya que ha mantenido un incremento constante en su valor. Este aumento sugiere una recuperación y confianza en la economía local, lo que puede influir en un mayor flujo de inversiones hacia la región.

Sin embargo, es importante analizar si esta tendencia se sostendrá a lo largo del tiempo o si se tratará de una fluctuación temporal. La estabilidad de la misma dependerá de factores económicos y políticos que puedan afectar la percepción del rublo.

En la última semana, la volatilidad económica del Euro frente al rublo ruso fue del 10.11%, mientras que su volatilidad anual ha sido del 13.33%, lo que indica que su comportamiento en la última semana es mucho más estable en comparación con el año anterior.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y rublo ruso durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 99,8 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 82,4 RUB, según los últimos datos registrados.