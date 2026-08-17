Este lunes, 17 de agosto de 2026, elEuro y rublo ruso cotiza a 98.451 RUB en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra muestra una variación de 1,08%.

En el mercado entre el euro y el rublo ruso, la cotización registró una variación de 3.25% en la última semana y de 6.68% en el último año, lo que sugiere un movimiento reciente moderado y un cambio más destacado en el periodo anual.

La variación del Euro y rublo ruso en los últimos días

Hoy, la cotización del rublo muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Este crecimiento sugiere un fortalecimiento en el valor de la moneda a medida que se han dado incrementos consistentes en su cotización.

Sin embargo, para que esta tendencia se mantenga, será clave observar las próximas jornadas y las condiciones del mercado que puedan influir en su comportamiento. La estabilidad económica y política jugarán un papel crucial en el futuro del rublo.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y el rublo ruso, con un 10.69%, es menor que la volatilidad anual del 13.37%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y rublo ruso durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 99,8 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 82,4 RUB, según los últimos datos registrados.