Este miércoles, 15 de abril de 2026, elEuro y libra esterlina cotiza a 0.8689 GBP en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra muestra una variación de -0,07%. En la última semana, la cotización del euro frente a la libra esterlina ha experimentado una disminución del -0.23%, mientras que en el último año, su variación ha sido positiva, con un incremento del 1.83% en la cotización. La cotización de la monedalibra hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. En los últimos tres días, se ha observado un incremento constante en su valor, lo que sugiere un aumento en la confianza de los inversores. Este crecimiento puede ser indicativo de un fortalecimiento en la economía o de un aumento en la demanda de la monedalibra. Sin embargo, es importante seguir monitoreando esta tendencia para evaluar su sostenibilidad a largo plazo. La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina, con un 0.93%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 4.34%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,9 GBP, según los últimos datos registrados.