En la sesión de apertura de este viernes, 27 de marzo de 2026, el Euro y dólar tiene una cotización de 1.1522 USD en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de -0,11% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización del euro frente al dólar ha experimentado una disminución del -0.35%, mientras que en el último año, la variación ha sido de -0.85%. Esto indica una tendencia a la baja en el valor del euro en relación al dólar en ambos períodos. La cotización de la moneda dólar ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, lo que podría ser un indicativo de confianza en la economía. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y sujeta a cambios en el mercado. La estabilidad de esta alza dependerá de factores económicos y políticos que podrían influir en la cotización en el futuro. La volatilidad económica de la última semana del Euro y dólar, con un 4.25%, es menor que la volatilidad anual del 6.78%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,1 USD, según los últimos datos registrados.