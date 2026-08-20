El dólar presenta una cotización de 16.96 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este jueves, 20 de agosto de 2026, cifras que revelan que

En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 0.10%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 16.97 pesos y un mínimo de 16.94 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar cayó -0.40% y en el último año acumuló un descenso de -7.62%, reflejando una tendencia bajista.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pixabay).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el dólar mostró un sesgo bajista con una racha marcada de descensos a mitad de periodo y un repunte parcial al cierre, dejando un balance negativo pese a la volatilidad.

En los últimos doce meses, el Dólar ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 18.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 16.9 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad de la última semana del Dólar fue del 4.69%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, donde alcanzó una volatilidad del 7.42%.

La cotización del Dólar hoy presenta una tendencia positiva, registrando un incremento con respecto a los días pasados. Este crecimiento continúa la racha favorable observada desde hace algunos días, lo que indica un mayor interés en el uso de la moneda estadounidense.

Sin embargo, se debe tener en cuenta que el mercado puede ser volátil y los movimientos recientes podrían revertirse. Es fundamental seguir de cerca cómo evoluciona esta tendencia en los próximos días.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Dónde comprar dólar en México?

Las personas que deseen adquirir o vender esta moneda en México deberán dirigirse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.