Este jueves, 1 de enero de 2026, elEuro y dólar cotiza a 1.175 USD en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra expresa una variación de 0,03%.

En la última semana, la cotización del euro frente al dólar ha experimentado una disminución del -0.17%, mientras que en el último año ha mostrado una variación positiva del 3.52%.

La variación del Euro y dólar en los últimos días

Hoy, la cotización de la moneda dólar muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un aumento en su valor. Este crecimiento sugiere un mayor interés y confianza en la moneda en el mercado actual.

En contraste, si la tendencia hubiera sido a la baja, habría reflejado una disminución en la demanda y una posible inestabilidad económica. La tendencia actual sugiere un fortalecimiento de la moneda y una posible mejora en la situación económica general.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y dólar, con un 1.37%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 6.70%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y dólar durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,2 USD, según los últimos datos registrados.