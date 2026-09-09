En la apertura de mercados de este miércoles, 9 de septiembre de 2026, en España, las acciones de la compañía de seguros Mapfre (MAP) en el IBEX 35 se negocian a 4,41 euros y registran un volumen de 360172 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del -0,68% en comparación con el día pasado.

En los últimos 10 días, Mapfre mostró un claro sesgo bajista: solo tres avances frente a siete retrocesos, con breves repuntes a mitad del periodo y un tramo final de caídas que la dejó cerca de los mínimos del intervalo.

La variación del Mapfre durante la última semana

En la última semana, Mapfre ha experimentado una volatilidad del 13.14%, lo cual es notablemente menor que la volatilidad anual del 20.50%. Esto indica que el comportamiento de la acción en el último periodo ha sido mucho más estable en comparación con el año anterior, lo que sugiere menos variaciones en su precio recientemente.

Cotización histórica de Mapfre

Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,57 euros el y un mínimo de 3,54 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Mapfre?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. La ganancia final de la empresa es de 967.50M, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

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La historia de Mapfre

MAPFRE es una aseguradora global con sede en Madrid e integrante del Ibex 35. Se dedica al seguro y al reaseguro, ofreciendo productos como pólizas de auto, hogar, vida, salud y empresas, además de asistencia y gestión de activos. Su línea de negocio principal es el negocio asegurador (No Vida y Vida), complementado por MAPFRE RE y soluciones de riesgos globales.

Es líder en el mercado español y tiene fuerte presencia en Latinoamérica y Europa. Opera con una amplia red de mediadores y canales digitales y destaca por la labor social de Fundación MAPFRE. Como dato de interés, cuenta con una trayectoria de más de 90 años en el sector y una posición financiera reconocida.

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