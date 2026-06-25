En la apertura de mercados de este jueves, 25 de junio de 2026, en España, las acciones de la compañía de seguros Mapfre (MAP) en el IBEX 35 se negocian a 4,26 euros y registran un volumen de 53520 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del -0,56% en comparación con el día previo.

En los últimos diez días, Mapfre encadenó cuatro sesiones alcistas, luego una corrección, un repunte de dos jornadas y, por último, tres caídas consecutivas; el saldo sería ligeramente positivo, pero el impulso se debilita y el sesgo a muy corto plazo es bajista.

La variación del Mapfre durante la última semana

La volatilidad económica de Mapfre en la última semana ha sido del 13.96%. Comparada con su volatilidad anual, que se sitúa en el 21.03%, se aprecia que la cifra semanal es menor. Esto indica que el comportamiento de Mapfre ha sido mucho más estable en el último año, con menos variaciones en comparación con la tendencia anual.

Cotización histórica de Mapfre

Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,32 euros el y un mínimo de 3,55 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Mapfre?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 967.50M, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Mapfre

MAPFRE es una aseguradora global española con sede en Majadahonda (Madrid) y miembro del Ibex 35. Se dedica al seguro y al reaseguro y produce pólizas y servicios de asistencia, además de productos de ahorro e inversión a través de su gestora.

Su línea de negocio abarca Autos, Hogar, Salud, Vida, Empresas y Riesgos Globales (MAPFRE Global Risks), así como reaseguro (MAPFRE RE), con fuerte presencia en España y Latinoamérica. Fundada en 1933, opera en más de 40 países, cuenta con más de 30.000 empleados y su accionista de referencia es Fundación MAPFRE.