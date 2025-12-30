La cotización de las activos de la compañía de seguros Mapfre (MAP) en la apertura de mercados en España este martes, 30 de diciembre de 2025 es de 4,28 euros y documentan un total de 49.395 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo muestra una modificación de del 0,14%.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Mapfre ha mostrado una tendencia mixta, con un aumento inicial seguido de fluctuaciones. Comenzó con un incremento, pero luego experimentó varias caídas, lo que sugiere cierta inestabilidad en el mercado. A pesar de algunos repuntes, la tendencia general parece ser de descenso, lo que podría generar preocupación entre los inversores.

La variación del Mapfre durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de Mapfre se ha situado en un 12.19%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 22.79%. Esto indica que el comportamiento de la acción en el último periodo ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones que ha experimentado a lo largo del año. La reducción en la volatilidad semanal sugiere un entorno más predecible para los inversores en este momento.

Cotización histórica de Mapfre

Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,32 euros el y un mínimo de 2,38 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Mapfre?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 967.5M, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Mapfre

Mapfre es una de las principales compañías de seguros en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer una amplia gama de productos y servicios relacionados con seguros y reaseguros, así como servicios financieros.

La empresa opera en diversos sectores, incluyendo seguros de vida, salud, automóviles y hogar. Mapfre cuenta con una fuerte presencia internacional, operando en más de 40 países y con una sólida reputación en el mercado asegurador, lo que la convierte en un referente en el sector.