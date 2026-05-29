En la apertura de mercados de este viernes, 29 de mayo de 2026, en España, las acciones de la compañía de seguros Mapfre (MAP) en el IBEX 35 se negocian a 4,01 euros y registran un volumen de 42786 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del 0,35% en comparación con el día previo.

En los últimos 10 días, Mapfre mostró alternancia al inicio, un tramo medio dominado por retrocesos (incluida una racha de tres caídas consecutivas) y un cierre con rebote; el balance es de 4 subidas y 6 bajadas, lo que sugiere sesgo bajista con cierta volatilidad.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Mapfre durante la última semana

La volatilidad económica de Mapfre en la última semana se ha situado en 15.95%, lo que es notablemente menor que su volatilidad anual del 21.31%. Esto indica que el comportamiento de Mapfre ha sido mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad semanal es inferior a la anual, sugiriendo una menor variabilidad en su rendimiento reciente.

Cotización histórica de Mapfre

Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,2 euros el y un mínimo de 3,55 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Mapfre?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 967.50M, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Mapfre

Mapfre es un grupo asegurador y reasegurador con sede en Majadahonda (Madrid). Diseña y distribuye seguros de auto, hogar, salud, vida-ahorro y pensiones, además de gestión de activos y servicios de asistencia.

Su actividad se organiza en Seguros (No Vida y Vida), Reaseguro (MAPFRE RE) y gestión de inversiones (MAPFRE AM). Fundada en 1933, cotiza en el Ibex 35, es líder en España, tiene amplia presencia en Latinoamérica y destaca por la labor de Fundación MAPFRE y su compromiso con la sostenibilidad.