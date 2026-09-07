Este 7 de septiembre de 2026, las acciones de la compañía de seguros Mapfre (MAP) abren en España a un precio de 4.51 euros por unidad en el IBEX 35, registrando un volumen de negociación de 15,084 acciones. Este dato indica una ligera variación negativa del -0.09% en comparación con el cierre del día anterior.

En los últimos 10 días, Mapfre empezó con dos sesiones al alza, continuó con vaivenes y cerró con dos caídas consecutivas, sugiriendo una evolución lateral con ligero sesgo bajista al final del período.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Mapfre durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de Mapfre se situó en 10.69%, lo cual es significativamente menor que la volatilidad anual del 20.45%. Este dato indica que el comportamiento de la compañía ha sido mucho más estable en comparación con el año pasado, sugiriendo una reducción en las variaciones de sus precios.

Cotización histórica de Mapfre

Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,57 euros el y un mínimo de 3,54 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Mapfre?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. La ganancia final de la empresa es de 967.50M, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La Bolsa de España. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La historia de Mapfre

MAPFRE es una aseguradora global con sede en Madrid e integrante del Ibex 35. Se dedica al seguro y al reaseguro, ofreciendo productos como pólizas de auto, hogar, vida, salud y empresas, además de asistencia y gestión de activos. Su línea de negocio principal es el negocio asegurador (No Vida y Vida), complementado por MAPFRE RE y soluciones de riesgos globales.

Es líder en el mercado español y tiene fuerte presencia en Latinoamérica y Europa. Opera con una amplia red de mediadores y canales digitales y destaca por la labor social de Fundación MAPFRE. Como dato de interés, cuenta con una trayectoria de más de 90 años en el sector y una posición financiera reconocida.

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