El euro presenta una cotización de 20.17 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este viernes, 15 de mayo de 2026, cifras que revelan que En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 0.33%. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.21 pesos y un mínimo de 20.1 pesos. La cotización del euro muestra una tendencia bajista: en la última semana cayó un 0,39% y en el último año acumula un descenso del 7,39%. En los últimos 10 días, el Euro mostró volatilidad con alternancias al inicio, pero predominó la presión bajista (6 descensos frente a 4 avances), con una racha negativa de tres jornadas antes de un leve rebote final; el balance general es moderadamente negativo. Durante los doce meses pasados, el Euro ha alcanzado un valor máximo de 21.1 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 20.1 pesos mexicanos, según los datos más recientes. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 4.11%, es menor que la volatilidad anual de 6.12%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Hoy, la cotización del Euro presenta una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esta alza continúa marcando un crecimiento respecto a los días anteriores, donde la estabilidad había predominado. En comparación con las jornadas pasadas, esto sugiere una recuperación y un interés creciente en la moneda europea. Este aumento en la cotización podría estar impulsado por factores económicos favorables en la Eurozona. En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite efectuar transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional. Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.