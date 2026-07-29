En el mercado de euro y libra esterlina, la cotización subió 0.27% en la última semana, pero en el último año registra una variación de -1.23%, lo que sugiere un repunte reciente tras una tendencia anual negativa.

En la sesión de apertura de este miércoles, 29 de julio de 2026, el Euro y libra esterlina tiene una cotización de 0.8567 GBP en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de -0,02% en relación con el día anterior.

La cotización del Euro y rublo ruso (foto: Pexels).

La variación del Euro y libra esterlina en los últimos días

La cotización de la monedalibra ha mostrado una ligera tendencia al alza en comparación con los días pasados. Esta mejora sugiere un interés renovado por parte de los inversores en el mercado.

Sin embargo, la variabilidad en su valor indica que la estabilidad aún no se ha alcanzado por completo. Es fundamental seguir monitoreando las fluctuaciones para entender mejor la dirección futura de la moneda.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina se sitúa en un 1.84%, lo que es considerablemente menor que la volatilidad anual del 3.61%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y libra esterlina durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,8 GBP, según los últimos datos registrados.