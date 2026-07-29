El euro presenta una cotización de 19.87 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este miércoles, 29 de julio de 2026, cifras que reflejan que

En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 0.11%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 19.9 pesos y un mínimo de 19.86 pesos.

En la última semana, el euro subió 4.78%, pero en el último año registró una variación de -756.76%.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Euro en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el Euro mostró un comportamiento lateral, con tantas subidas como bajadas; destacó un tramo de tres caídas consecutivas antes de un rebote final, sin días planos.

En los últimos doce meses, el Euro ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 21.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 19.8 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Euro en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 2.82%, es menor que la volatilidad anual del 5.56%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, con un dato de 1 que indica un incremento respecto a los días pasados. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado, posiblemente influenciado por factores económicos recientes.

Sin embargo, es importante observar que la tendencia puede fluctuar en el futuro, dependiendo de las decisiones políticas y económicas a nivel global que afecten la confianza en la moneda europea.

En resumen, la tendencia al alza del Euro puede ser un indicativo de una mejora en la economía europea, aunque siempre es recomendable monitorear los próximos movimientos del mercado.

Fuente: narrativas-mx

¿Dónde comprar euro en México?

Las personas que deseen adquirir o vender esta moneda en México deberán acudir a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejo?

El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje.

Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".