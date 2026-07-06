La cotización del euro frente a la libra esterlina retrocedió -0.57% en la última semana y acumula -0.99% en el último año, indicando una tendencia bajista moderada.

Este lunes, 6 de julio de 2026, elEuro y libra esterlina cotiza a 0.8563 GBP en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra muestra una variación de 0,02%.

La cotización del Euro y rublo ruso (foto: Pexels).

La variación del Euro y libra esterlina en los últimos días

La cotización de la moneda libra ha mostrado una tendencia positiva hoy, continuando con el impulso que se ha ido generando en los días anteriores. Este comportamiento sugiere un aumento en la confianza de los inversores y un fortalecimiento de la libra en el mercado.

En contraste, la tendencia a la baja en días previos indica que la moneda había enfrentado desafíos antes de este repunte. Este cambio podría ser un signo de corrección en el mercado, lo que invita a un análisis más profundo sobre los factores que están influyendo en el valor de la libra.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina fue del 2.77%, lo que es menor que la volatilidad anual del 3.61%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y libra esterlina durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,9 GBP, según los últimos datos registrados.