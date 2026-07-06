ElEuro y yuan cotiza a 7.7336 CNY este lunes, 6 de julio de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una cambio de -0,33% en relación con el último día.

En el mercado de Euro y yuan, la cotización registró un leve descenso semanal de -0.26% y una caída anual de -7.22%, lo que evidencia una tendencia de depreciación del euro frente al yuan.

La variación del Euro y yuan en los últimos días

Hoy, la cotización de la moneda yuan ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, evidenciando un crecimiento en su valor. Este incremento refleja una mayor estabilidad económica y confianza en el mercado, lo que podría favorecer la inversión y el comercio.

En contraste, los días previos presentaron una tendencia a la baja, donde la moneda enfrentó dificultades para mantener su valor. Este cambio positivo sugiere un posible giro en la dinámica económica que podría impactar favorablemente en las relaciones comerciales internacionales.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan ha sido del 4.75%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 6.08%.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y yuan durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,7 CNY, según los últimos datos registrados.