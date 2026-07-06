El euro cotiza a 19.96 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este lunes, 6 de julio de 2026.Esta cifra muestra que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.18%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20 pesos y un mínimo de 20 pesos.

En la última semana, la cotización del euro subió 2.66%, mientras que en el último año cayó -9.00%, señalando un repunte reciente dentro de una tendencia anual bajista.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Euro en las anteriores diez sesiones?

En 10 días, la cotización del Euro mostró sesgo alcista: seis avances y cuatro retrocesos, con una racha de tres alzas; pese al cierre bajista, el balance es positivo.

Durante los doce meses pasados, el Euro ha alcanzado un valor máximo de 21.1 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 19.8 pesos mexicanos, según los datos más recientes.

La volatilidad del Euro en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Euro en la última semana fue de 1.85%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año comparado con la volatilidad anual de 5.59%.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva, con un dato de -1 igual a 1, lo que indica que ha habido un incremento en su valor respecto a los días anteriores. En comparación con los últimos días, la moneda ha experimentado una apreciación notable, destacando un cambio favorable que beneficia a los inversores.

Este aumento puede ser atribuido a factores económicos sólidos y a la estabilidad del mercado, lo cual sugiere un panorama optimista para el Euro en el corto plazo. Sin embargo, es importante monitorear las próximas fluctuaciones para evaluar la sostenibilidad de esta tendencia.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Dónde comprar euro en México?

Las personas que deseen obtener o vender esta moneda en México deberán acudir a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejos o dañados?

El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para cambiar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación.

Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.