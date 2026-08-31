En el cruce euro/libra esterlina, la cotización subió 0.07% en la última semana, pero en el último año registró una variación de -2.44%, sugiriendo un repunte reciente dentro de una tendencia anual bajista.

En la sesión de apertura de este lunes, 31 de agosto de 2026, el Euro y libra esterlina tiene una cotización de 0.8559 GBP en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de 0,14% en relación con el día anterior.

La variación del Euro y libra esterlina en los últimos días

Hoy, la cotización de la monedalibra muestra una tendencia positiva, con un leve aumento en comparación con los días pasados. Este incremento refleja un ambiente de confianza en el mercado y un posible fortalecimiento de la moneda.

A pesar de los altibajos que ha experimentado la monedalibra recientemente, la tendencia actual sugiere una recuperación gradual. Esto podría atraer a más inversores y contribuir a una mayor estabilidad económica a corto plazo.

La volatilidad económica de la última semana para el Euro y la libra esterlina fue del 2.13%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 3.31%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y libra esterlina durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,8 GBP, según los últimos datos registrados.

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