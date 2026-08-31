El euro cotiza a 19.72 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este lunes, 31 de agosto de 2026.Esta cifra muestra que

En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 0.01%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 19.75 pesos y un mínimo de 19.7 pesos.

La cotización del Euro muestra una variación de -0.23% en la última semana y de -7.80% en el último año, evidenciando una tendencia bajista.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pixabay).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Euro en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el Euro mostró una tendencia alcista, con 7 avances y 3 retrocesos, predominando los cierres en positivo pese a correcciones puntuales.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 21.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 19.6 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Euro en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro fue de 1.94%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 5.51%.

Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva con un dato de 1, lo que indica un aumento en su valor con respecto a los días pasados. Este crecimiento sugiere una recuperación en la confianza de los inversores hacia la moneda europea en el mercado.

Comparado con el comportamiento de los días anteriores, la tendencia positiva podría estar impulsada por factores económicos recientes o decisiones de política monetaria en la Eurozona.

En resumen, la reciente apreciación del Euro podría reflejar una mejora en las condiciones económicas y una mayor demanda por parte de los inversores.

¿Dónde comprar euro en México?

Las personas que deseen obtener o vender esta moneda en México deberán acudir a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.