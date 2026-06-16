Este 16 de junio de 2026, las acciones de Servicios Públicos de Electricidad Iberdrola (IBE) inician su jornada en el IBEX 35 cotizando a 20.54 euros por unidad, con un notable volumen de negociación de 79,554 acciones. Esta cifra representa una leve variación del 0.24% en comparación con el cierre del día anterior, lo que refleja la estabilidad y el interés en la empresa en el mercado español.

En los últimos 10 días, Iberdrola S.A. mostró una tendencia alcista: 7 subidas y 3 bajadas, con retrocesos puntuales y un cierre con dos avances consecutivos sobre el nivel inicial.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Iberdrola durante la última semana

La volatilidad económica de Iberdrola en la última semana se ha situado en 7.64%, mientras que su volatilidad anual ha sido de 14.50%. Dado que 7.64% es menor que 14.50%, podemos concluir que el comportamiento de Iberdrola en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su variabilidad anual, lo que indica una reducción en las fluctuaciones de su valor en el corto plazo.

Cotización histórica de Iberdrola S.A.

Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 20,54 euros el y un mínimo de 18,24 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Iberdrola?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 23.88B, lo que significa que ha obtenido una ganancia considerable después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de bienes o servicios, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Posteriormente, su ganancia final, que representa el fondo de inversión tras deducir todos sus gastos, es de 5.61B.

La historia de Iberdrola

Iberdrola es una multinacional energética española con sede en Bilbao. Se dedica a generar, distribuir y comercializar energía; produce electricidad, con fuerte presencia en eólica, solar e hidráulica y suministra electricidad y gas a hogares y empresas.

Su actividad se organiza en tres líneas: Redes, Renovables y Generación y Clientes. Cotiza en el Ibex 35 y opera en España, Reino Unido (ScottishPower), Estados Unidos (Avangrid), Brasil (Neoenergia) y México, siendo referente mundial en energías renovables y en descarbonización.