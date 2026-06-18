La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

En la apertura de mercados de este jueves, 18 de junio de 2026, en España, las acciones de Servicios Públicos de Electricidad Iberdrola (IBE) en el IBEX 35 se negocian a 20,69 euros y registran un volumen de 126301 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del -0,05% en comparación con el día previo.

En los últimos 10 días, Iberdrola S.A. mostró un claro sesgo alcista, con siete jornadas de avance y tres retrocesos, dos rachas de tres subidas seguidas y un cierre con ligera toma de beneficios.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Iberdrola durante la última semana

La volatilidad económica de Iberdrola en la última semana se ha situado en un 8.15%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 14.48%. Esto indica que, a corto plazo, el comportamiento de la acción es mucho más estable en comparación con el último año, sugiriendo una menor variabilidad en su precio en la última semana.

Cotización histórica de Iberdrola S.A.

Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 20,7 euros el y un mínimo de 18,24 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Iberdrola?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 23.88B, lo que significa que ha obtenido una ganancia considerable después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de bienes o servicios, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Posteriormente, su ganancia final, que representa el fondo de inversión tras deducir todos sus gastos, es de 5.61B.

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La historia de Iberdrola

Iberdrola es una multinacional energética española con sede en Bilbao. Se dedica a generar, distribuir y comercializar energía; produce electricidad, con fuerte presencia en eólica, solar e hidráulica y suministra electricidad y gas a hogares y empresas.

Su actividad se organiza en tres líneas: Redes, Renovables y Generación y Clientes. Cotiza en el Ibex 35 y opera en España, Reino Unido (ScottishPower), Estados Unidos (Avangrid), Brasil (Neoenergia) y México, siendo referente mundial en energías renovables y en descarbonización.