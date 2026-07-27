La cotización de las activos de Servicios Eléctricos Iberdrola (IBE) en la apertura de mercados en España este lunes, 27 de julio de 2026 es de 21,23 euros y documentan un total de 151.467 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo manifiesta una modificación de del 0,09%.

En los últimos 10 días, Iberdrola S.A. mostró un sesgo alcista: tras un comienzo irregular y una racha de dos caídas, encadenó tres subidas, luego dos retrocesos y cerró con dos avances, dejando un balance neto positivo e impulso final favorable.

La variación del Iberdrola durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de Iberdrola ha sido del 8.20%, lo que es menor que la volatilidad anual del 14.69%. Esto indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que presenta menos variaciones en el corto plazo en comparación con el rendimiento anual.

Cotización histórica de Iberdrola S.A.

Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 21,41 euros el y un mínimo de 17,88 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Iberdrola?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 23.88B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en 5.61B, resultando en un fondo de inversión significativo.

La historia de Iberdrola

Iberdrola es una multinacional energética española con sede en Bilbao (Torre Iberdrola). Se dedica a generar, distribuir y comercializar electricidad y gas, produciendo sobre todo energía renovable (eólica terrestre y marina, solar e hidráulica), apoyada por ciclos combinados y almacenamiento.

Su actividad se organiza en Redes, Renovables y Clientes/Generación y comercialización, con foco en redes inteligentes, electrificación y soluciones como autoconsumo e hidrógeno verde. Cotiza en el Ibex 35, controla ScottishPower en el Reino Unido y tiene participaciones mayoritarias en Avangrid (EE. UU.) y Neoenergia (Brasil), siendo uno de los mayores grupos eléctricos del mundo y líder global en eólica.