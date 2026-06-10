Este 10 de junio de 2026, las acciones de Servicios Eléctricos Iberdrola (IBE) han arrancado la jornada en el IBEX 35 a un precio de 19.92 euros por unidad, registrando un volumen de negociación de 168,726 acciones. Este dato representa una ligera variación del -0.13% en comparación con el cierre del día anterior, reflejando así el desempeño bursátil de la compañía en un contexto económico desafiante.

En los últimos diez días, Iberdrola S.A. comenzó con tres descensos consecutivos, rebotó y entró en una fase de alternancia con un breve tramo alcista a mitad del periodo; en total sumó seis jornadas a la baja y cuatro al alza, cerrando con sesgo negativo.

Fuente: narrativas-es

La variación del Iberdrola durante la última semana

La volatilidad económica de Iberdrola en la última semana se ha situado en 10.88%, mientras que su volatilidad anual se ha mantenido en 14.59%. Dado que 10.88% es menor que 14.59%, se puede concluir que el comportamiento de Iberdrola ha sido mucho más estable en el último año, indicando una disminución en las variaciones en comparación con su comportamiento a largo plazo.

Cotización histórica de Iberdrola S.A.

Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 20,47 euros el y un mínimo de 18,24 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Iberdrola?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 23.88B, lo que refleja la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, antes de deducir los gastos operativos generales. La ganancia final, luego de deducir todos los gastos, asciende a 5.61B, que se destinará a un fondo de inversión.

La historia de Iberdrola

Iberdrola es una multinacional energética española con sede en Bilbao y cotizada en el Ibex 35. Se dedica a la generación, distribución y comercialización de energía; produce principalmente electricidad de fuentes renovables (eólica onshore y offshore, solar e hidráulica), además de algunos activos nucleares y de gas de apoyo.

Sus líneas de negocio son Redes (distribución y gestión de redes), Renovables y Generación y Clientes. Opera en España, Reino Unido (ScottishPower), Estados Unidos (Avangrid), Brasil (Neoenergia), México y otros países y es uno de los líderes mundiales en eólica y en inversión en transición energética.