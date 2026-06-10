En la apertura de mercados de este miércoles, 10 de junio de 2026, en España, las acciones del banco Banco de Sabadell (SAB) en el IBEX 35 se negocian a 2,85 euros y registran un volumen de 485512 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del 0,85% en comparación con el día de ayer.

En los últimos 10 días, Banco de Sabadell S.A mostró volatilidad y un sesgo lateral: inicio débil, recuperación de tres sesiones, dos retrocesos posteriores y cierre con leve tono alcista.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Banco de Sabadell durante la última semana

La volatilidad económica de Banco de Sabadell en la última semana se ha registrado en un 13.28%, mientras que su volatilidad anual ha sido del 27.49%. Dado que el 13.28% es menor que el 27.49%, podemos concluir que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año, con menos variaciones en comparación con el promedio anual.

Cotización histórica de Banco de Sabadell S.A

Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,04 euros el y un mínimo de 2,63 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco de Sabadell?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 5.71B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.83B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

Fuente: Pixabay Fuente: Pixabay

La historia de Banco de Sabadell

Banco Sabadell es un grupo bancario español que cotiza en el IBEX 35; tiene su sede social en Alicante y centros corporativos en Sant Cugat del Vallès (Barcelona). Se dedica a la banca minorista y de empresas, con actividad en España y en el Reino Unido a través de TSB.

Su línea de negocio abarca cuentas, depósitos, tarjetas, hipotecas, préstamos a pymes, medios de pago y servicios digitales, además de banca privada y corporativa y acuerdos de seguros. Fundado en 1881 en Sabadell (Barcelona), destaca por su enfoque en pymes y su red de atención y canales online.