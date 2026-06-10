La cotización de las activos de Servicios de Gas Enagás (ENG) en la apertura de mercados en España este miércoles, 10 de junio de 2026 es de 17,37 euros y fijan un total de 12.433 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo exhibe una modificación de del -0,06%.

En los últimos 10 días, Enagás S.A. mostró una evolución irregular con alternancias frecuentes; tras descensos tempranos y recuperaciones posteriores, el balance neto quedó prácticamente plano, sin tendencia definida.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Enagás durante la última semana

La volatilidad económica de Enagás en la última semana se ha situado en un 14.17%, mientras que su volatilidad anual fue del 21.82%. Dado que 14.17% es menor que 21.82%, esto sugiere que el comportamiento de Enagás ha sido mucho más estable en el último año en comparación con la última semana, indicando una menor variación en su rendimiento reciente.

Cotización histórica de Enagás S.A

Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 17,38 euros el y un mínimo de 13,36 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Enagás?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos. Sin embargo, después de deducir todos los gastos operativos generales, la ganancia final se sitúa en -299.31M, lo que indica una pérdida neta al finalizar el periodo contable.

La Bolsa de España. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La historia de Enagás

Enagás es el gestor técnico del sistema gasista en España y el principal transportista de gas natural; tiene su sede en Madrid. Se dedica al diseño, operación y mantenimiento de gasoductos, plantas de GNL y almacenamientos y no produce gas: su “producto” son servicios de transporte, regasificación y almacenamiento.

Su línea de negocio se centra en infraestructuras energéticas y en el desarrollo de gases renovables como biometano e hidrógeno. Datos de interés: fundada en 1972, cotiza en el Ibex 35 y está certificada como operador independiente, con participaciones en proyectos internacionales.