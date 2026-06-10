La cotización de las activos de Servicios Eléctricos Endesa (ELE) en la apertura de mercados en España este miércoles, 10 de junio de 2026 es de 36,96 euros y documentan un total de 11.443 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo muestra una modificación de del 0,3%.

La cotización de Endesa SA alternó movimientos, con predominio de avances sobre descensos, dejando un balance ligeramente alcista; además, las dos últimas sesiones fueron positivas, apuntalando el impulso.

Fuente: narrativas-es

La variación del Endesa durante la última semana

En la última semana, Endesa ha presentado una volatilidad del 13.30 %, lo cual es inferior a su volatilidad anual del 19.20 %. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en comparación con el último año, ya que una volatilidad menor sugiere menos variaciones y una menor inestabilidad en su desempeño económico reciente.

Cotización histórica de Endesa SA

Por otro lado, las acciones de Endesa se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 38,6 euros el y un mínimo de 29,96 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Endesa?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Endesa SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0279%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 8.16B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.89B, que se obtiene como un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Endesa

Endesa es una compañía eléctrica española con sede en Madrid. Se dedica a la generación, distribución y comercialización de electricidad y también a la venta de gas en España y Portugal.

Produce energía a partir de fuentes renovables, hidráulicas, nucleares y térmicas; su negocio se organiza en Generación, Redes (e-distribución) y Comercialización/Servicios (incluida movilidad eléctrica). Datos de interés: forma parte del Ibex 35, es una de las mayores utilities del país y su accionista mayoritario es Enel.