La cotización de las activos de Servicios Eléctricos Iberdrola (IBE) en la apertura de mercados en España este martes, 9 de junio de 2026 es de 19,78 euros y documentan un total de 264.918 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo manifiesta una modificación de del 0,1%.

En los últimos 10 días, Iberdrola S.A. mostró predominio bajista (6 descensos y 4 alzas): cuatro caídas iniciales, breve rebote, nuevo retroceso, dos avances, otra caída y cierre con repunte, reflejando volatilidad y falta de tendencia clara.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Iberdrola durante la última semana

La volatilidad económica de Iberdrola durante la última semana se ha situado en un 10.74%, lo que es menor que la volatilidad anual del 14.68%. Esto indica que el comportamiento de la empresa ha sido mucho más estable en el último año, con menos variaciones en su valor a corto plazo en comparación con el promedio del año.

Cotización histórica de Iberdrola S.A.

Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 20,47 euros el y un mínimo de 18,24 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Iberdrola?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 23.88B, lo que refleja la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, antes de deducir los gastos operativos generales. La ganancia final, luego de deducir todos los gastos, asciende a 5.61B, que se destinará a un fondo de inversión.

Fuente: Pixabay Fuente: Pixabay

La historia de Iberdrola

Iberdrola es una multinacional energética española con sede en Bilbao y cotizada en el Ibex 35. Se dedica a la generación, distribución y comercialización de energía; produce principalmente electricidad de fuentes renovables (eólica onshore y offshore, solar e hidráulica), además de algunos activos nucleares y de gas de apoyo.

Sus líneas de negocio son Redes (distribución y gestión de redes), Renovables y Generación y Clientes. Opera en España, Reino Unido (ScottishPower), Estados Unidos (Avangrid), Brasil (Neoenergia), México y otros países y es uno de los líderes mundiales en eólica y en inversión en transición energética.