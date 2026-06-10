Este 10 de junio de 2026, las acciones de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados Telefónica (TEF) se han abierto en el IBEX 35 con un precio de 3.89 euros por unidad, registrando un volumen de negociación de 169,127 acciones. Este dato representa una variación del 0.49% en comparación con el día anterior, lo que indica un leve movimiento en el mercado para la empresa emblemática española.

En los últimos 10 días, la cotización de Telefonica fue mayormente bajista: siete descensos, repuntes en la tercera, octava y décima jornada, sin días de estabilidad y con una racha de cuatro caídas seguidas a mitad del periodo.

Fuente: narrativas-es

La variación del Telefónica durante la última semana

La volatilidad económica de Telefónica en la última semana se ha situado en un 7.77%, lo que es considerablemente menor que la volatilidad anual del 24.54%. Esto indica que, a corto plazo, su comportamiento es mucho más estable en comparación con las variaciones que ha experimentado durante el último año. La diferencia entre ambas cifras sugiere que, aunque la empresa ha tenido periodos de alta volatilidad, en la última semana ha mostrado una tendencia más calmada.

Cotización histórica de Telefonica

Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,1 euros el y un mínimo de 3,24 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Telefónica?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 28.76B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -49M, lo que indica que, tras deducir todos sus gastos, la empresa se encuentra en una situación de pérdida.

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La historia de Telefónica

Telefónica es una multinacional española de telecomunicaciones con sede en Madrid (Distrito Telefónica, Las Tablas). Se dedica a ofrecer servicios de conectividad fija y móvil, banda ancha y fibra, televisión de pago y soluciones digitales para empresas y particulares.

Produce y opera redes y servicios de telecomunicaciones; sus principales líneas de negocio son Telefónica España (Movistar), Hispam, Brasil (Vivo), Telefónica Tech (cloud, ciberseguridad, IoT y big data) y Telefónica Infra. Cotiza en el Ibex 35, fue fundada en 1924 y opera principalmente en Europa y Latinoamérica bajo las marcas Movistar, O2 y Vivo.