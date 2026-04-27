En la apertura de mercados de este lunes, 27 de abril de 2026, en España, las acciones de Servicios Eléctricos Iberdrola (IBE) en el IBEX 35 se negocian a 19,88 euros y registran un volumen de 116197 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del -0,25% en comparación con el día de ayer. En los últimos diez días, Iberdrola S.A. registró cuatro jornadas de caídas, cuatro de subidas y dos caídas adicionales, dejando un balance ligeramente bajista y un comportamiento volátil sin una tendencia definida. La volatilidad económica de la última semana de Iberdrola se ha situado en un 5.20%, mientras que su volatilidad anual ha sido del 16.82%. Dado que el 5.20% es menor que el 16.82%, podemos concluir que el comportamiento de Iberdrola en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su variabilidad a lo largo del año. Esto sugiere que la acción de la empresa ha experimentado menos fluctuaciones recientemente. Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 20,48 euros el y un mínimo de 18,25 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%. Por otro lado, El beneficio bruto de la empresa es de 23.88B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 5.61B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Iberdrola es una de las principales compañías energéticas en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Bilbao y se dedica a la producción, distribución y comercialización de energía eléctrica y gas. La empresa es conocida por su enfoque en energías renovables, siendo uno de los líderes mundiales en este sector. La línea de negocio de Iberdrola se centra en la generación de electricidad a partir de fuentes renovables, como la eólica y la solar, así como en la distribución de energía a través de su extensa red. A nivel general, Iberdrola opera en varios países y cuenta con una sólida presencia internacional, lo que la convierte en un actor clave en la transición energética hacia un modelo más sostenible.