La cotización de las activos de Servicios Eléctricos Iberdrola (IBE) en la apertura de mercados en España este lunes, 14 de septiembre de 2026 es de 20,05 euros y documentan un total de 308.779 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo exhibe una modificación de del -0,55%.

Iberdrola S.A. mostró sesgo alcista en los últimos 10 días: tras dos caídas iniciales, rebotó dos sesiones, tuvo un tropiezo, enlazó cuatro subidas y cerró con una corrección.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Iberdrola durante la última semana

En la última semana, Iberdrola ha mostrado una volatilidad del 6.83%, lo cual es menor que su volatilidad anual del 13.89%. Esta comparativa sugiere que el comportamiento de la acción de Iberdrola en el último período ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones registradas a lo largo del año. La menor volatilidad reciente indica una fase más tranquila en el desempeño del valor en el mercado.

Cotización histórica de Iberdrola S.A.

Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 21,41 euros el y un mínimo de 17,88 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Iberdrola?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 23.88B, lo que indica la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, antes de considerar los gastos operativos generales. Posteriormente, su ganancia final asciende a 5.61B, que se obtiene después de deducir todos sus gastos y destinar un fondo de inversión.

La historia de Iberdrola

Iberdrola es una multinacional energética española con sede en Bilbao (Torre Iberdrola). Genera electricidad —principalmente renovable (eólica, solar e hidroeléctrica)—, gestiona redes de transmisión y distribución en varios países y comercializa electricidad y, en algunos mercados, gas.

Su actividad se organiza en tres líneas: Redes, Renovables y Clientes/Comercialización. Cotiza en el Ibex 35 y opera, entre otros, en España, Reino Unido (ScottishPower), Estados Unidos (Avangrid) y Brasil (Neoenergia), siendo uno de los mayores grupos eléctricos del mundo y referente en eólica y redes inteligentes.

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