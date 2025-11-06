En la apertura de mercados de este jueves, 6 de noviembre de 2025, en España, las acciones de Servicios eléctricos Iberdrola (IBE) en el IBEX 35 se negocian a 17,8 euros y registran un volumen de 307963 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del 0,08% en comparación con el día previo.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Iberdrola S.A. ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con 6 días de descenso y solo 4 días de aumento. Esto sugiere una presión negativa en el valor de la acción, a pesar de algunos repuntes que podrían indicar intentos de recuperación.

La variación del Iberdrola durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de Iberdrola se ha situado en un 9.73%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 17.03%. Esto indica que el comportamiento de la acción en el último periodo ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones observadas a lo largo del año. La menor volatilidad reciente sugiere una tendencia más predecible y menos inestable en el corto plazo.

Cotización histórica de Iberdrola S.A.

Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 17,8 euros el y un mínimo de 12,79 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Iberdrola?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 23.88B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 5.61B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Iberdrola

Iberdrola es una de las principales compañías energéticas en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Bilbao y se dedica a la producción, distribución y comercialización de energía eléctrica y gas. La empresa es conocida por su enfoque en energías renovables, siendo uno de los líderes mundiales en este sector.La línea de negocio de Iberdrola se centra en la generación de energía a partir de fuentes renovables, como la eólica y la solar, así como en la modernización de infraestructuras eléctricas. A nivel general, Iberdrola opera en varios países y cuenta con una sólida presencia internacional, lo que la convierte en un actor clave en la transición energética hacia un modelo más sostenible.