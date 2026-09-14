La cotización de las activos de Servicios Eléctricos Endesa (ELE) en la apertura de mercados en España este lunes, 14 de septiembre de 2026 es de 41,91 euros y fijan un total de 14.303 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo manifiesta una modificación de del -0,45%.

En los últimos 10 días, Endesa SA mostró un sesgo alcista, con dos rachas de tres jornadas de avances intercaladas por retrocesos breves y un cierre en descenso; el balance neto es positivo.

La variación del Endesa durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de Endesa ha sido del 7.71%, lo que es notablemente menor que su volatilidad anual del 19.44%. Esto indica que, a corto plazo, el comportamiento de la acción es mucho más estable en comparación con las variaciones que ha experimentado a lo largo del último año. Esta diferencia sugiere una tendencia a la calma en su rendimiento reciente, lo que puede ser un factor positivo para los inversionistas.

Cotización histórica de Endesa SA

Por otro lado, las acciones de Endesa se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 42,47 euros el y un mínimo de 29,13 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Endesa?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Endesa SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0279%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 8.16B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en 1.89B, lo que refleja el fondo de inversión disponible.

La Bolsa de España. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La historia de Endesa

Endesa es una compañía del Ibex 35 con sede en Madrid. Se dedica a la generación, distribución y comercialización de electricidad y gas, produciendo energía a partir de renovables (eólica, solar, hidráulica), nuclear y ciclos combinados de gas.

Sus líneas de negocio abarcan Generación, Redes (e-distribución), Comercialización (Endesa Energía) y servicios de eficiencia y movilidad eléctrica (Endesa X/Endesa X Way). Dato de interés: es parte del grupo Enel, opera principalmente en España y Portugal y atiende a millones de clientes mientras avanza en la descarbonización de su mix.

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