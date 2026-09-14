Este lunes, 14 de septiembre de 2026, en España, las acciones del banco BBVA (BBVA)se negocian a 25,37 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 246.451. Esta cifra refleja una variación del -0,16% en comparación con el día pasado.

En los últimos 10 días, la cotización de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA mostró predominio de caídas (7), con un repunte temprano de dos sesiones y otro breve antes del final, cerrando la secuencia a la baja.

La variación del BBVA durante la última semana

En la última semana, BBVA ha presentado una volatilidad del 14.49%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 28.61%. Esto indica que el comportamiento de la acción en el último periodo ha sido mucho más estable en comparación con el año anterior, sugiriendo menos variaciones y una menor inestabilidad en su rendimiento.

Cotización histórica de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 25,41 euros el y un mínimo de 17,34 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de BBVA?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en 10.05B, lo que corresponde al fondo de inversión disponible.

La Bolsa de España. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La historia de BBVA

BBVA es un grupo bancario español que cotiza en el Ibex 35; su sede social está en Bilbao y su sede operativa en Madrid (Ciudad BBVA). Se dedica a la banca universal y ofrece productos y servicios como cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, inversión y banca digital.

Sus líneas de negocio incluyen banca minorista, pymes, banca corporativa y de inversión, gestión de activos y seguros. Opera principalmente en España, México, Turquía y varios países de Sudamérica; surgió en 1999 de la fusión de Banco Bilbao Vizcaya (BBV) y Argentaria y destaca por su apuesta por la digitalización y la sostenibilidad.

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