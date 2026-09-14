Este lunes, 14 de septiembre de 2026, en España, las acciones de Servicios de Gas Enagás (ENG)se negocian a 16,42 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 30.781. Esta cifra refleja una variación del -0,06% en comparación con el día previo.

En los últimos 10 días, la cotización de Enagás S.A. mostró un sesgo bajista, con 7 jornadas de descenso y 3 de avance, rachas de caídas al inicio y al cierre y repuntes puntuales que no cambiaron la tendencia dominante.

La variación del Enagás durante la última semana

En la última semana, Enagás ha mostrado una volatilidad del 8.71%, que es significativamente menor que su volatilidad anual del 21.89%. Esto indica que el comportamiento de Enagás en el corto plazo ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones que ha experimentado a lo largo del último año. La diferencia en estas cifras sugiere que, a pesar de las fluctuaciones típicas del mercado, la compañía ha logrado mantener un perfil de riesgo más controlado recientemente.

Cotización histórica de Enagás S.A

Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 17,58 euros el y un mínimo de 12,91 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Enagás?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, la ganancia final es de -299.31M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos.

La historia de Enagás

Enagás es el operador del sistema gasista en España y forma parte del Ibex 35. Con sede en Madrid, se dedica al desarrollo, operación y mantenimiento de infraestructuras de gas natural (redes de transporte, plantas de regasificación y almacenamientos). No produce gas; su “producto” son servicios de transporte, regasificación y equilibrio del sistema.

Su línea de negocio principal es regulada en España y la complementa con participaciones internacionales e iniciativas de transición energética (hidrógeno renovable y biometano), como el corredor H2Med. Datos de interés: fundada en 1972, actúa como Gestor Técnico del Sistema, opera una amplia red troncal con varias plantas de GNL y está adaptando esa red a gases renovables.

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