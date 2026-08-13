La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

Este 13 de agosto de 2026, las acciones de CaixaBank (CABK) se cotizan en el IBEX 35 a 12.99 euros por unidad, marcando un volumen de negociación de 114,740 acciones. Esta cifra representa una variación del 1.17% respecto al día anterior, indicando un leve movimiento en el mercado.

La cotización de Caixabank SA mostró un sesgo alcista en los últimos 10 días, con 7 avances y 3 retrocesos, rachas de tres y dos subidas consecutivas y un cierre en alza tras leves correcciones.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del CaixaBank durante la última semana

La volatilidad económica de CaixaBank en la última semana se ha situado en un 12.05%, en comparación con una volatilidad anual del 24.80%. Dado que el 12.05% es menor que el 24.80%, podemos concluir que el comportamiento de la entidad en el último año ha sido mucho más estable, reflejando menos variaciones en su rendimiento a corto plazo.

Cotización histórica de Caixabank SA

Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 13,3 euros el y un mínimo de 9,55 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de CaixaBank?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Al considerar todos los gastos, la ganancia final se eleva a 5.79B, que corresponde al fondo de inversión disponible después de realizar todas las deducciones necesarias.

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La historia de CaixaBank

CaixaBank, S.A. es un banco español del Ibex 35 con sede social en Valencia y sede operativa en Barcelona. Se dedica a la banca universal y presta servicios financieros a particulares, pymes y grandes corporaciones.

Produce y comercializa cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, fondos, seguros y soluciones de pago; sus líneas de negocio son banca minorista, empresas e institucional, gestión de activos, seguros y banca privada. Datos de interés: es de los mayores bancos por activos tras la fusión con Bankia (2021), con gran red de oficinas y cajeros, fuerte apuesta digital (CaixaBankNow e imagin) y principal accionista la Fundación Bancaria “la Caixa” vía CriteriaCaixa.