Este 4 de septiembre de 2026, las acciones de la compañía de seguros Mapfre (MAP) han iniciado su jornada en el IBEX 35 con un precio de 4.53 euros por unidad. En esta sesión, se ha registrado un volumen de negociación de 62,597 acciones, lo que indica una variación del -0.26% en comparación con el cierre del día anterior.

En 10 días, Mapfre mostró sesgo alcista: tres avances, corrección puntual, dos caídas, dos rebotes y cierre con leve retroceso, dejando un balance positivo moderado con cierta volatilidad.

La variación del Mapfre durante la última semana

La volatilidad económica de Mapfre en la última semana fue del 10.07%, mientras que su volatilidad anual se sitúa en el 20.44%. Al comparar ambas cifras, se observa que el 10.07% es menor que el 20.44%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Cotización histórica de Mapfre

Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,57 euros el y un mínimo de 3,54 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Mapfre?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos los gastos, la ganancia final es de 967.50M, lo que se traduce en un fondo de inversión significativo.

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La historia de Mapfre

MAPFRE es una multinacional aseguradora española que cotiza en el Ibex 35. Tiene su sede en Majadahonda (Madrid) y presencia internacional, con posiciones destacadas en España y Latinoamérica.

Su actividad es el seguro y reaseguro; “produce” pólizas y servicios financieros (vida, no vida: auto, hogar, salud y empresas), además de gestión de activos, pensiones y asistencia. Datos de interés: fundada en 1933, cuenta con MAPFRE RE, Global Risks y la Fundación MAPFRE.

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