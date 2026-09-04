Este viernes, 4 de septiembre de 2026, en España, las acciones del banco Banco Santander (SAN)se negocian a 12,8 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 671.225. Esta cifra refleja una variación del -0,78% en comparación con el día pasado.

En los últimos 10 días, la cotización de Banco Santander registró cinco subidas y cinco caídas, con alternancia al inicio, un breve tramo bajista, dos sesiones de recuperación y cierre en descenso; en conjunto, evolución lateral con volatilidad moderada.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Banco Santander durante la última semana

La volatilidad económica de Banco Santander en la última semana ha sido del 15.23%, mientras que su volatilidad anual se sitúa en un 29.16%. Dado que 15.23% es menor que 29.16%, se puede concluir que el comportamiento de Banco Santander ha sido mucho más estable en el último año, lo que sugiere una menor variación en su desempeño reciente en comparación con un período más largo.

Cotización histórica de Banco Santander

Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 12,91 euros el y un mínimo de 9,13 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco Santander?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 51.20B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 12.57B, que corresponde al fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La Bolsa de España. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La historia de Banco Santander

Banco Santander es una entidad financiera española del Ibex 35 con sede social en Santander (Cantabria) y centro corporativo en Boadilla del Monte (Madrid); opera como banco universal en Europa y América. Se dedica a la intermediación financiera y ofrece productos como cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, seguros e inversión.

Su línea de negocio se organiza en banca minorista y de empresas, financiación al consumo (Santander Consumer), banca corporativa y de inversión (Santander CIB), gestión de patrimonio y pagos (PagoNxt). Fundado en 1857, cotiza en la Bolsa de Madrid (ticker: SAN), cuenta con decenas de millones de clientes y es uno de los mayores bancos de la eurozona.

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