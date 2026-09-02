En el inicio de la jornada del 2 de septiembre de 2026, las acciones de CaixaBank (CABK) en el IBEX 35 se están negociando a 13.17 euros por unidad, con un volumen de negociación que alcanza las 154,840 acciones. Este dato representa una variación del 0.69% respecto al cierre del día anterior, lo que refleja la actual dinámica del mercado bancario en España.

En los últimos 10 días, la cotización de Caixabank SA inició con tres alzas consecutivas, luego corrigió, se estabilizó un día, volvió a caer, rebotó dos jornadas, retrocedió y cerró con un repunte, dejando un saldo ligeramente alcista pese a la volatilidad.

La variación del CaixaBank durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de CaixaBank se situó en 8.24%, mientras que su volatilidad anual fue de 24.35%. Dado que 8.24% es menor que 24.35%, se puede concluir que el comportamiento de CaixaBank en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con el último año. Esto sugiere una menor variación en sus precios recientemente, contrastando con la inestabilidad observada a lo largo de un periodo más prolongado.

Cotización histórica de Caixabank SA

Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 13,3 euros el y un mínimo de 9,48 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de CaixaBank?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. La ganancia final, después de deducir todos los gastos, es de 5.79B, que se destina a un fondo de inversión.

La historia de CaixaBank

CaixaBank es una entidad financiera española del Ibex 35 con sede social en Valencia y centros corporativos en Barcelona y Madrid. Se dedica a la banca universal, atendiendo a particulares, empresas e instituciones.

No produce bienes físicos; comercializa productos y servicios financieros (cuentas, préstamos, hipotecas, tarjetas, seguros, gestión de activos y pagos). Sus líneas de negocio abarcan Banca Retail, Empresas y CIB, Seguros, Gestión de Activos y pagos; tras su fusión con Bankia en 2021 es uno de los mayores bancos por activos en España y destaca por su amplia red y liderazgo digital.

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